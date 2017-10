Tänak selgunud tulevikust: nii on lihtsam oma tööd teha

Walesi MM-rallil M-Spordi eest eelviimast korda rajale tuleva Ott Tänaku sõnul on pärast kinnitust, et eestlane sõidab järgmisel hooajal Toyota eest, nüüd lihtsam oma tööga jätkata.

"Lähenemine on sama nagu igale teisele rallile, tuleb üritada tark olla ja sõita maksimumini, mitte üle," sõnas Tänak ERR-ile. "Eks näis, mis saama hakkab ja mida tunne lubab, aga kui tunne on hea, tahaks ikkagi konkureerida."

"Kindlasti on tegemist raske ralliga, aga samas oleme seda juba aastaid teadnud. Pole midagi uut ja nii on rallile võib-olla lihtsam tulla."

Ees ootavad ka õhtused katsed, mida hooaja jooksul palju ei ole. Sulle see mingit erilist närvipinget ilmselt ei pane? "Eks see on sama kõigile, kõik on samas olukorras," tõdes Tänak. "Nii kaua, kuni kõik on võrdses seisus, tuleb endast parim anda ja eks näis, mis saab."

Kas nüüd, kui järgmise hooaja plaanid on selged, on endal ka hing rahulikum? "Kindlasti, eks nii on lihtsam oma tööd teha ja ei ole vaja enam sellega tegeleda."