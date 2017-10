Wilson: M-Spordi uks jääb Oti jaoks alati avatuks

Malcolm, M-Spordi tehasemeeskond on MM-tiitlile niivõrd lähedal, Walesis tuleb vaid üks auto üle finišijoone tuua?

Jah, nii öeldes kõlab see väga lihtsalt. Ma olen ralli juures aastaid olnud ja kõike võib juhtuda, aga ütleme nii - kui me ei suuda tehasemeeskondade arvestuses MM-tiitlit võita, siis me seda ka ei vääri.

Eelmisel nädalal saime teada, et Ott Tänak sõidab järgmisel aastal Toyotas. Kuidas on lood Elfyn Evansi ja Sebastien Ogier'ga?

Läbirääkimised veel käivad, loodetavasti suudame Sebastieniga ning kindlasti Elfyniga jätkata, aga midagi pole veel kindel. Nagu olen ma teistelegi öelnud, on prioriteediks M-Sport. Me töötame selle kallal ja loodame nendega jätkata.

Kas Oti lahkumine on teie jaoks suur kaotus - nagu olete varemgi öelnud, olete temasse mitmeid aastaid investeerinud?

Kahtlemata. Tal on olnud suurepärane aasta, ta on väga hästi sõitnud. See, kuidas ta on arenenud - ma arvan, et koostöö Sebastieniga on Oti jaoks olnud suureks plussiks. Kindlasti on meil kurb näha teda lahkumas, aga elu läheb edasi ja pole kahtlustki, et ta jääb alatiseks M-Spordi pereliikmeks. Kes teab, ehk sõidab ta ka tulevikus taas M-Spordi eest.

Ehk uksed jäävad tema jaoks avatuks?

Uks jääb tema jaoks alati avatuks. Seni, kuni mina selles äris tegev olen, jääb see võimaluseks.