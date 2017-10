Raisma pääses kodusel turniiril kaheksa parema sekka

Käesoleval nädalal toimuval Tartu turniiril alistas Raisma kaheksandikfinaalis kaheksanda asetusega ukrainlase Marat Devjatjarovi 4:6, 6:2, 7:6 (5). Ivanov kaotas soomlasele Harri Heliovaarale 3:6, 2:6. Eesti tennisesõpradel on sellest väga head mälestused, sest nii Ivanov kui Raisma jõudsid aasta eest finaali. Võitjaks tuli kodulinna publiku ees Raisma.

Tänavusel turniiril osalevatest mängijatest on ATP edetabelis kõige kõrgemal kohal 21-aastane tšehh Zdenek Kolar, kes asub maailma meestennisistide pingerivis 221. kohal. Üheks favoriidiks on kindlasti ka Venemaa esindaja Jevgeni Karlovski, kel peagi lõppevast aastast ette näidata kolm turniirivõitu.

Tähtvere Tennisekeskuse juhataja ning võistlust korraldav Egert Ivask leiab, et turniiri tase on tõusnud. Samas näeb ta selgi korral kaasa tegevatel Eesti mängijatel jätkuvalt häid väljavaateid.

"Turniiri tase on tõesti tõusnud, võib-olla seepärast, et auhinnafond on suurenenud," sõnas Ivask. "Madalama kategooria turniire enam nii palju ei korraldata ja see on taset tõstnud. Meie mängumehed on ka edasi arenenud ja peaksid olema suutelised pakkuma konkurentsi kõigile kohale tulnud mängijatele."

Kui mullu ulatus Tartu turniiri auhinnafond veel 10 000 USA dollarini, siis maailma tennises toimunud laiemate arengute tulemusena on tänavuse turniiri auhinnafondiks 15 000 USA dollarit. Tegemist on laiema kokkuleppega, mis peaks parandama tennisistide võimalusi proffidena ära elada. Samas muutub ka turniiride iseloom.

"Ega ta korralduslikult palju ei muuda, sisu muutub tugevamaks," kinnitas Ivask. "Meie mängijatel on järjest raskem jõuda kõrgetele kohtadele, aga samas on see meie noortele mängijatele väga hea proovikivi. Aastaga on turniirikalendrist kadunud 30 protsenti turniiridest. Ühe põhjusena võib tuua selle, et korraldajad on pidanud otsima lisavahendeid. Eesti tenniseliidul on tänu liidu presidendile head sponsorid, kes olid nõus lisavahendeid leidma, et turniir saaks Eestis jätkuda."

Paf Open sarja kaks järgmist võistlust toimuvad Tallinnas ja Pärnus ning kindlasti tasub seal erilise huviga jälgida just noori Eesti tennisemängijaid, kes spordisõbrale veel nii tuntud pole.

Paf Open Tartu turniiri finaal toimub laupäeval.