Vigastust raviv Wawrinka jäi treenerita

Normani juhendamisel triumfeeris 32-aastane Wawrinka 2014. aasta Austraalia lahtistel, 2015. aasta Prantsusmaa lahtistel ning möödunud aasta USA lahtistel.

"Pärast pikka kaalumist olen otsustanud tuleviku pühendada oma perekonnale," avaldas Norman. "Mul on kodus kaks väikest last ja on õige koos nendega olla. Ma ei oleks saanud koostööd teha parema mängijaga ning see oli üks mu elu raskemaid otsuseid."

"Tahan Magnust nelja imelise aasta eest tänada," sõnas põlvevigastust raviv Wawrinka. "Ma jään talle tehtud töö eest alati tänulikuks. Ta ei ole ainult osa mu meeskonnast, vaid perekonnast. Praegu keskendun taastumisele ja ei kiirusta järgmiste otsuste tegemisega." Wawrinka on öelnud, et planeerib väljakutele naasta detsembris Abu Dhabis.