Jaanimaa: koondise arenguks peab võimalikult ruttu välisklubisse pääsema

"Ma arvan, et koondise tase on täitsa okei," sõnas Dener Jaanimaa mängu eel ERR-ile. "Mängijad on koduklubides kõvasti mängida saanud ja kindlasti enesekindlad."

Kas sa näed, et oleme aastaga arengus sammu edasi teinud? "Kindlasti, võib ka nii öelda. Nagu ma ütlesin, on kõige tähtsam see, et mängijad mängiksid koduklubides ning oleksid enesekindlad ja ma arvan, et me oleme õigel teel."

Päris palju mängib meie mängijaid välismaal, sina ise maailma tugevaimas liigas koos Mait Patrailiga, päris mitu mängumeest veel Saksamaal ja üldse erinevates klubides. Kas see ongi see, mis võiks olla meie koondise arengu võti? "Just, kindlasti. Välja on vaja saada nii kiiresti kui võimalik ja ka mängida, mitte pingil olla. Nagu ikka, välismaal tehakse asja professionaalsemalt ja seal arenetaksegi edasi."

"Kõik on hästi, praegu veel eriti," rääkis Jaanimaa karjäärist MT Melsungenis. "Mängin väga palju, mäng tuleb hästi välja, ei saa üldse kurta. Hetkel olen väga rahul. Oleme väga tugevaid vastaseid võitnud, praegu oleme neljandad ja jagame kolmandaga samu punkte."

Tänane vastane Bosnia mängis kaks aastat tagasi MM-finaalturniiril. Näed sa, et Eestile oleks iseenesest jõukohane sinna kvalifitseeruda? "Ütleme nii, et kõik peab õnnestuma. Tegu on siiski väga tugeva võistkonnaga, neil on väga head mängijad. Eks näha ole, loodame, et õnnestume."