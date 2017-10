Daniil Kvjati karjäär Red Bullis on lõppenud

Mehhiko GP-etapil lähevad Toro Rosso eest võistlustulle prantslane Pierre Gasly ja Austinis oma F1 debüüdi teinud ja viimasena startinuna 13. positsioonil lõpetanud uusmeremaalane Brendon Hartley. Marko sõnul sõidab paar võistkonna eest hooaja lõpuni.

"Kvjat ei tule enam tagasi," kinnitas Marko Auto Bildile. "Me ei usu, et ta suudab pikas perspektiivis mingeid muutusi tuua. Hooaja lõpuni sõidavad Gasly ja Hartley, siis vaatame, mis edasi saab."

Kvjat liitus Red Bulli programmiga 2010. aastal ning tegi vormel-1 debüüdi Toro Rossoga 2014. aastal. 2015. aastal saavutas venelane Ungari GP-etapil teise koha, eelmisel aastal lõpetas ta Hiina etapi kolmandana.

Kvjati on seostatud Williamsiga, Sky sõnul peaks tiim aga sellisel juhul jõudma kokkuleppele alkoholitootjast sponsori Martiniga, sest praeguse lepingu järgi peab üks kahest sõitjast olema vanem kui 25-aastane. Kvjat on 23-aastane, kanadalane Lance Stroll 18-aastane.

"Kui te küsite mu käest, et kas mul on [peale vormel-1 sarjas sõitmise] veel mingeid plaane, siis jah, mul on mõned mõtted," sõnas Kvjat Skyle Austinis toimunud etapil. "Vormel-1 ei ole ainus, mis olemas on - elu pakub palju häid võimalusi."