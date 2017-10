Eesti epeenaiskond säilitas maailma edetabelis teise koha

Edetabeli kolmandale kohale kerkis valitsev Euroopa meister Prantsusmaa, kes alistas Tallinna Mõõga finaalis Itaalia naiskonna. Tänavune MM-pronks Poola on kaheksandal ja Rio olümpiavõitja Rumeenia 13. kohal. Punkte on kogunud 43 riigi epeenaiskonnad.

Kui enne oli vahe maailma esinumbri Hiinaga neli punkti, siis nüüd kasvas see 40 punktile. Tallinna turniiri kolmanda koha matšis ühe torkega Saksamaa alistanud Hiina naiskond on selle aasta MM-hõbe (finaalis jäädi 33:45 alla Eestile) ning võitis eelmisel hooajal lisaks Rio OM-hõbedale kaks MK-etappi.

