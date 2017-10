Kangerti koduklubi pikendas lepingut Hispaania mägironijaga

27-aastase mehe tänavusteks paremateks saavutusteks on neljas koht Giro d’Italia etapil ja kümnes koht Šveitsi velotuuri kokkuvõttes, kirjutab Rattauudised.ee. Vueltal aitas ta tiimi liidreid Fabio Arut ja Miguel Angel Lopezit.

"See on parim uudis. Sel hooajal teadsin kogu aeg selgelt, et minu eesmärk on Astanas jätkata,” kinnitas Bilbao. “Leidsin siit eest suurepärase seltskonna, kellega koostööd teha."

"Oleme õnnelikud, et meil õnnestus temaga lepingut pikendada ja loodame, et järgmisel aastal areneb ta veelgi," kinnitas Astana mänedžer Aleksandr Vinokurov.