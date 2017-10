STATISTIKA | Euroopa väljakutel on alustanud resultatiivselt Immobile ja Falcao

Euroopa jalgpalli tippliigades on peetud üheksa-kümme vooru ja väravaküttide tabelis domineerivad itaallane Ciro Immobile ja kolumblane Radamel Falcao, kes on skoorinud juba 13 korda. Inglismaa kõrgliiga resultatiivseim on hetkel kaheksa tabamusega Tottenham Hotspuri mängija Harry Kane.

