Boriss Kolčins kutsuti treenima Moskva Dinamot

Moskva Dinamo on teada-tuntud kiirreageerija, s.t vallandaja. Kolčins on varem juhendanud nii Dinamo esindusnaiskonda kui -meeskonda.

Kolčins on olnud mõnda aega töötu, ebaõnnestus ka kandideerimine Läti koondmeeskonna peatreeneri kohale. Kauaaegne koduklubi Belgorodi Belogorje talle tööd ei pakkunud, eelistades Gheorghe Cretut. Avo Keel otsustas, et Kolčinsist saabi Läti koondise abitreener.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel