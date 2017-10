Mait Patrail Balkani publikut ei pelga: loodan täismaja

"Kindlasti on Bosnia väga tugev vastane," sõnas Eesti koondislane Mait Patrail ERR-ile. "Kui eile nägime trenni, siis neil oli siin 30 mängijat ja kõik mängivad tugevas liigas. Tänu sellele on raske öelda, millised 16 treener välja valib. Kindlasti tuleb väga raske mäng ja siin võõrsil on neid kindlasti väga raske võita."

Bosnia ja Hertsegoviina võõrustab Eestit 6500 inimest mahutavas korvpallihallis. "Eks me ikka loodame ja anname endast parima, et siit võit või viigipunkt kätte saada. Kerge see ülesanne ei saa olema. Oleneb, palju publikut tuleb," jätkas Patrail.

"Tavaliselt on siin Balkanimaades alati palju ja lärmakat rahvast. Eks täna õhtul paistab, kuidas meil läheb ja palju publikut tuleb. Loodame, et täismaja. Mulle endale meeldib, kui vaatab palju rahvast. Eks me anname maksimumi ja loodame, et tuleb hea tulemus."