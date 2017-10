Andi Noot jääb Soome murdmaajooksu meistrivõistlustelt kõrvale

Nooda selle sügise peaeesmärk on 19. novembril Valencia 10 km maanteejooks, kus tahab Saaremaal joostud aega kõvasti parandada ja saada tulemuseks aja alla 30 minuti. "Pärast seda saan hakata keskenduma sisehalli ja 3000 m peale. Sisehooajal keskendub ta ainult sise 3000 m peale, kuna seal ootab ületamist üks numbri kombinatsioon," rääkis Noot. Eesti 3000 m siserekord? "Räägime sellest siis, kui jõuame veebruarikuusse, enne on vaja terve püsida ja korralikult trenni teha," rõhutas Noot.

Tema jaoks ei ole vahet, mis distantsiga on tegemist ja kus seda joostakse. "Lähen starti alati võidumõtetega. Soomes on viimastel aastatel mul alati hästi läinud," lausus Noot. 10. detsembril Slovakkias Šamorinis toimuvatele krossijooksu Euroopa meistrivõistlustele ta ei mõtle.

