Man City ei suutnud 120 minutiga skoorida, Guardiola sõnul peitus põhjus pallis

Man City on üheksas liigamängus löönud 32 väravat, mis on kõrgliiga parim näitaja, aga mängus Wolverhamptoniga ei suutnud nad 120 minutiga Mitre firma palli võrku saata.

"See pall oli nii kõrgetasemelise turniiri jaoks vastuvõetamatu," leidis Guardiola kiirelt põhjenduse. "See on liiga kerge, kaalu ei ole. See ei ole hea pall. Sellise palliga on võimatu väravaid lüüa ja saan seda öelda üksnes sellepärast, et lõpuks võitsime."

Hispaanlase sõnul ei taha ta vabandusi otsida. "Kõik mängijad küsisid, et mis asi see on? Mul on kahju, aga see ei ole tõsise turniiri jaoks tõsine pall."

Manchester City pääses siiski veerandfinaali, sest penaltiseerias oldi vastasest kindlalt 4:1 paremad.