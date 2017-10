Roman Fosti jooksis Toronto maratonil esikümnesse

Pool maad läbis ta ajaga 1:07.50 ja mõtles isiklikku rekordit parandada. "25. ja 27. kilomeetri viaduktid võtsid jala täis ning 29. kilomeetril jäin pundist maha. Sel hooajal on olnud nii, et viimaseks 13 kilomeetriks ei jätku jalgadesse jõudu," tunnistas Fosti.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel