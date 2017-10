Mängija esindaja Raymond Brothersi sõnul on mängija õlast võetud vedelikku ja pallur kavatseb eriarsti veelgi külastada. "Sisuliselt ei suuda ta kätt tõsta, et pealeviskeid teha," lausus Brothers ESPN-ile.

"Ta otsustas proovida ja võidelda läbi valu, et meeskonda aidata. Tal on suurepärane suhtumine. Me oleme pühendunud sellele, et Markelle taas sajaprotsendilisse vormi aidata."

Fultz on kaasa teinud kõik Philadelphia 76ersi neli senist mängu. 27-st pealeviskest on ta tabanud vaid üheksa ja kogunud keskmiselt kuus punkti.