Mikk Pinnonen: Eesti käsipallikoondis on heas seisus

Talvel mängis Eesti Euroopa meistrivõistluste valikmänge Türgi ja Kosovo vastu, kellest kokkuvõttes käis jaks üle. "Bosnia on grammi või paari võrra tugevam kui meie eelmised vastased," ütles Eesti koondislane Mikk Pinnonen ERR-ile. "Meil peab kõik õnnestuma, ainult siis on meil mingi võimalus."

Pinnoneni hinnangul pole koondise seis laita. "Kui vaadata meie tippude olukorda, siis tundub, et meil on hea seis," muheles Islandi kõrgliigas üheksandat kohta hoidvas Aftureldingis mängiv eestlane. "Klubi tulemused võiksid paremad olla, kuid liiga tase on nii ühtlane, et loodetavasti suudame nõrga stardi enda kasuks pöörata."