Pärnu peatreener: saime kohe alguses kindluse kätte

Pärnu domineeris kogu mängu ja Aivar Kuusmaa juhendatav Rapla pääses vaid ühe korra neljanda veerandi alguses ühe punktiga mängu vedama.

"Tänase mängu võti oli see, et saime kohe alguses kindluse kätte," ütles pärnakate peatreener Heiko Rannula ETV spordisaatele. "Lisaks sellele tuli meil kiirrünnakutega energia sisse."

Rapla juhendaja Aivar Kuusmaa polnud rahul meeskonna kaitsega. "Lasime vastase tänu oma pallikaotustele lihtsalt jooksma," tõdes Kuusmaa. "Pärnu viskas meile 94 punkti, kuid see on liig mis mis liig. Raske on sellise skoori juures võita."

Tänavu on Balti liigas kaks seitsmeliikmelist alagruppi, mille neli kummagi paremat pääsevad veerandfinaali. "Meie sihiks on pääs play-offi," ei varjanud Rannula. "See saab raske olema, sest meil on tugev alagrupp."

Sama siht on ka Raplal. "Meie eesmärgiks on pääs veerandfinaali," lisas Rapla mänedžer Jaak Karp.