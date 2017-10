Maicel Uibo: mina olen valmis abikaasaga võidu jooksma

Uibo ja 2016. aasta Rio de Janeiro 400 meetri jooksu olümpiavõitja Miller abiellusid selle aasta 4. veebruaril. "Kui enne pulmi oli närv sees, siis päev ise kujunes meeldejäävaks," ütles Maicel Uibo "Ringvaatele" ning tõi välja ühe põhjuse, miks nüüd Eestit väisati. "See on osa meie pulmareisist. Enne käisime Kreekas ja Šveitsis."

Noorpaar ei armunud esimesest silmapilgust. "Läks ikka paar aastat aega, enne kui meist paar sai," meenutas Uibo, kes tutvus oma armsamaga koolis. "Meie kool oli kui väike pere, kus kõik teavad kõiki."

Kuigi sportlastena liiguvad Uibod palju üle maailma, on nad ennast sisse seadnud Bahamale. "Shaunae on viimased kaks aastat treeninud Flordidas ja ma pendeldan siis kahe koha vahet," sõnas Uibo, keda vaimustab Bahama merevesi. "See on soe ja sinine nagu basseinis. Mujal enam vette küll ei kipu."

Maicel on hakanud oma abikaasale juba ka eesti keelt õpetama. "Ta teab lihtsamaid sõnu, nagu näiteks numbreid ühest kuni kümneni, tere, head aega, kuidas läheb," lausus Uibo. "Aga kõik see võtab aega."

Miller-Uibo on küll olümpiavõitja, kuid Maicel ei kavatse oma abikaasat pere kiireimaks inimeseks tituleerima. "Keegi pole meid ühel stardijoonel näinud. Mina olen valmis temaga võidu jooksma," põrutas Maicel Uibo.

Perekond Uibol pole kaua aega puhkust nautida, sest järgmisel nädalal tuleb taas alustada treeningutega.