UCI president: raadioside soosib kokkuleppetulemusi

Samuti võttis Lappartient sõna võimsuse mõõtjate kohta, sest tema hinnangul muudavad need võidusõidud “steriilseks” (loe: ebahuvitavaks, etteaimatavaks), vahendas Rattauudised.ee.

“Raadioside kasutamine teeb spordiala väga tundlikuks online spordiennustusi silmas pidades, sest ratturitega on võimalik koheselt ühendust saada. Ametlikult on rattur ühenduses meeskonna autos viibivate inimestega. Samas on tehnoloogiliselt võimalik, et näiteks Tour de France’il kollast liidrisärki kandvale ratturile võib suvalisel ajal helistada kes iganes,” selgitas Lappartient.

Lappartient lisas, et spordiennustuses toimub palju räpaseid tehinguid ja UCI kohustus on olukorrale reageerida. “Spordiennustus on nagu jäämägi. 90 protsenti panustest on illegaalsed ja need toimuvad allpool veepiiri. See on nii jalgpallis, tennises ja käsipallis. Ma ei taha, et illegaalsete kihlvedudega seonduv imbub ka rattasporti. Eriti veel pärast seda, kui oleme jõuliselt võidelnud dopingu ja mehaanilise dopinguga. Praegu pole UCI regulatsioonides selle kohta ühtegi artiklit,” rääkis Lappartient.