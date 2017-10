Liverpooli keskkaitsja: asjad ei saa nii edasi minna

Pühapäeval Tottenhamile 1:4 kaotanud Liverpool on tänavu võõrsilmängudes võrku lubanud koguni 15 palli - kolme võrra rohkem, kui punane latern Crystal Palace. Kuigi Matip on suures osas süüst pääsenud ja Wembleylgi pälvis kriitikat tema partner Dejan Lovren, on Kameruni mees valmis vastutama, vahendas Soccernet.ee.

"Nii see jätkuda ei saa," rääkis Matip. "Me ei tohi võõrsil sellist hulka väravaid lubada. Ma olen kaitsja ja peaksin sellega tegelema. Andsime neile võimaluse - asi ei olnud selles, et nad oleksid olnud perfektsed, vaid me tegime vigu."

Wembleyl asendas viimasel tunnil Lovrenit Joe Gomez, laupäevaseks mänguks Huddersfieldiga ihkab kohta ka Ragnar Klavan.