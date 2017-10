Eesti jalgpalliametnikud toimetavad Prantsusmaal ja Albaanias

Koondiste mänedžer Raili Ellermaa on delegaadiks 25.-31. oktoobrini Albaanias toimuval neidude U-19 EM-valikturniiri neljanda alagrupi kohtumistel. Lisaks võõrustajatele on võistlustules Aserbaidžaani, Hispaania ja Ukraina koondised. Mängudel mõistavad lisaks kohalikele kohtunikele õigust ka vilenaised Belgiast, Bosnia ja Hertsegoviinast ning Leedust.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel