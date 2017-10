Käsipallikoondise kapten: meil on asendamatud mehed abiks

Kui viimati toimunud EM-valiktsüklis pidi Eesti läbi ajama liidrite Mait Patraili ja Dener Jaanimaata, siis seekord on mehed rivis. Selle üle on meeskonna kaptenil Martin Johannsonil hea meel. "Meil on asendamatud mehed abiks," ütles Johannson ERR-ile. "Seekord on mängijatering laiem ja jätkame sealt, kus eelmine kord pooleli jäime."

Kuna koondisemängud on paigutatud klubihooaja sisse, siis meeskonnal polnud võimalust kuigi palju trenni teha. "Eile tegime kaks trenni, kokku kolm tundi. Sellega suuri asju ära ei tee," tõdes Johannson. "Aga kõik on samas seisus, ka Bosnial polnud rohkem aega."

Loosiratas on Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina viinud mitmel korral samasse valikgruppi. "Meie omavahelised mängud on alati olnud pingelised ja võitluslikud," meenutas Johannson. "Ka kohtumiste seis on 2-2."