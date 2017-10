Negatiivset ajalugu teinud Itaalia klubi vallandas peatreeneri

Baroni töö võtab üle 38-aastane Roberto De Zerbi, kes on Serie A-s juba tuleristsed saanud, kui mees juhendas mullu kolm kuud Serie B-sse langenud Palermot.

54-aastane Baroni tüüris mullu Benevento klubi ajaloos esimest korda Serie A-sse. Pühapäeval jäädi kodus 0:3 alla Fiorentinale ning see tähendab, et Benevento on hooaega alustanud üheksa järjestikuse kaotusega, mis tähistab Itaalia kõrgliiga rekordit.

