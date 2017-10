Niki Lauda: jõudsime tagasi kiviaega

"Kui eelmisel aastal hakkasid kohtunikud karistama kõike mis võimalik, siis pidasime võistluste direktori Charlie Whitinguga maha pika kõneluse, et võidusõitja peab jääma võidusõitjaks," ütles austerlasest kolmekordne maailmameister Lauda. "Ma ei saa aru, miks nüüd jõudsime tagasi kiviaega. See otsus heitis vormel-1 sarjale varju."

