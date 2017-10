Dortmundi Borussia pakub Usain Boltile uut võimalust

Saksamaa jalgpalliklubi Dortmundi Borussia tegevdirektor Hans-Joachim Watzke kinnitas, et Usain Bolt on endiselt klubi treeningutele oodatud.

31-aastane jamaikalane tõmbas selle aastaga kergejõustikukarjäärile joone alla ja on mõlgutanud mõtteid jalgpallimaailma sisenemise osas. Kuigi hetkel vigastatud, kinnitas Bolt nädalavahetusel, et plaanid pole muutunud ja nüüd teatas ka Dortmund, et meest oodatakse, vahendas Soccernet.ee.

"Meie sõna on kindel," märkis Watzke. "Kohtun Puma tegevdirektori Björn Guldeniga sel nädalal ja see küsimus on nimekirjas."

"Nad ütlesid, et kutse kehtib, seega pean vigastusest üle saama," märkis Bolt nädalavahetusel. "Siis saan treeningutel end proovida ja näeme, mis tasemel olen."

Saksamaa meedia sõnul eelistaks Dortmund, et mees liituks treeningutega koondisepausi ajal - tõenäoliselt võiks esimene võimalus avaneda märtsis 2018.