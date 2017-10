Sõmerpalu motoklubi lõpetas väärt võiduga eduka hooaja

Lisaks tegi Tanel Leok ainsa eestlasena kaasa täishooaja kuningliku MXGP klassi MM-il, kus ta osales 19-st etapist 18-l ning saavutas hooaja kokkuvõttes 15. koha, parim tulemus tuli Hollandist Assenist, kus ta oli 8. Tanel on ka ainus mees maailmas, kes oma riiki juba 17. korda Rahvuste krossil esindanud ja ta on toonud iga aasta Eesti meeskonna parimad punktid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel