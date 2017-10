Šarapova ja Puig viisid orkaanist taastuvale Puerto Ricole abivahendeid

20. septembril Puerto Ricole jõudnud orkaan Maria tõttu hukkus saarel teadaolevalt 48 inimest, endiselt on kadunud 117 inimest. 88 protsendil saarest pole siiani elektrit, 29 protsenti elanikke on joogiveeta.

Pisut enam kui kuuga on Puig orkaaniohvrite toetuseks kogunud ligi 150 000 USA dollari, algselt oli tema eesmärk 25 000 dollarit. Puigi rahakogumist on toetanud mitmed WTA mängijad, enim panustas Šarapova, kes lubas annetada kõik enda kommi- ja šokolaadiäri Sugarpova 2017. aasta lõpuni teenitava tulu Puigi loodud abifondi.

Seniste annetuste eest on soetatud 1250 propaanil töötavat pliiti, 3000 propaaniballooni ja 1000 päikeseenergial töötavat lampi ning raadiot, lisaks ka ravimeid, mida Šarapova ja Puig esmaspäeval Puerto Ricol abivajajatele jagasid.

Puig ja Šarapova käisid ka San Jorge haiglas, kus külastasid vigastada saanud lapsi. "Tahtsime lihtsalt nendega aega veeta," ütles Šarapova. "Me oleme küll professionaalsed tennisistid, aga me oleme ka inimesed, kes tunnevad puertoricolaste valu, tahtsime neid hetki nendega jagada."

"Ema ütles mulle alati, et Jumal lõi mind siia ilma mingi põhjusega. Arvan, et see põhjus on aidata Puerto Ricot ja anda lootust nendele inimestele, kes on kõik kaotanud," lausus Puig.

