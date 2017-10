Positiivse dopinguproovi andnud ujuja palus avalikult vabandust

Ta lisas: "Palun juhtunu pärast südamest vabandust ja soovin, et suudaksite mulle andeks anda ja et saaksin pärast võistluskeeldu jälle võistlustele tulla."

"Nõustun karistusega, kuna selgus, et ravimid, mida selle aasta alguses kasutasin, sisaldasid keelatud aineid. Tarbisin ravimit, mille olin peretuttavalt saanud, selleks et jagu saada kroonilisest ja tugevast seljavalust," kommenteeris neiu oma kirjas.

