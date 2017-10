Käsipallurid välismaal: Voika, Celminš ja Pinnonen olid resultatiivsed

Tihe nädal oli Rootsi esiliigas Jürgen Rooba, sest Amo HK kaks kohtumist. Võõrsil kaotati IFK Ystadile 25:26 ja kodus alistati RP IF Linköpingu 29:27. Rooba sai neis mängudes kirja vastavalt ühe ja kaks tabamust. Amo on 8 punktiga tabelis 5. kohal, liidritest kolme silmaga maas.

Lisaks Patrailile mängis eelmisel nädalal Meistrite liiga klubi vastu ka Kristo Voika, kelle Serik Belediyespor pidi võõrsil tunnistama Istanbuli Besiktasi 31:23 paremust. Esimest hooaega Türgis mängiv Voika oli meeskonna parim 7 tabamusega. Kõrgliiga uustulnuk Serik on viie vooruga kogunud kaks võitu ning asub 8. kohal. Voika on kokku visanud 24 väravat.

Kolm kolmandas liigas mängivat eestlast said nädalaga kirja võidu, viigi ja kaotuse ning null väravat. Karl Toom ja TV 1893 Neuhausen naasid võitude teele, alistades tabeli viimase TV Hochdorfi 24:21. Ilma Marius Aleksejevita mänginud HF Springe tegi 26:26 viigi MTV Braunschweigiga ning Armi Pärt ja Mecklenburger Stiere said kodusaalis suure, 20:37 kaotuse tsooniliider Hamburgi HSV käest.

Saksamaa 2. Bundesligas polnud eestlastele just õnnelik nädal. Nii Karl Roosna kui Janar Mägi jäid nullile, kuid lisaks kaotasid minimaalse vahega, ehkki mõlema tiimid olid poolaja võitnud. Roosna ja TUSEM Essen jäid võõrsil alla tabelis tagapool paiknevale Hageni Eintrachtile 23:24 ning Mägi ja EHV Aue kaotasid kodus tabeli teisele VfL Lübeck-Schwartaule 28:29. Mõlema eestlase klubid on nelja punktiga väljalangemistsoonis.

