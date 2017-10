II liigas triumfeerisid Nõmme United ning Legion

Tsooni parim väravakütt oli lausa 50 tabamusega Mark Kolosov (FC Nõmme United), kes edestas lähimaid jälitajaid enam kui kahekordselt. 22 väravat said võrdselt kirja tema meeskonnakaaslane Robert Veskimäe ning Saue JK Laagri mees Kristjan Suurjärv. 20 väravat said kirja samuti Nõmme Unitedis mängiv Kevin Mätas ning FC Otepää mängija Raul Lehismets.

