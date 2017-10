Mart Seim: EM-i tulemuse alistamine ei tohiks küsimus olla

Seimi treeningkoormuste juures on praegused treeningud kodus justkui väikeseks puhkepausiks kahe laagri vahel. "See on viimane kerge nädal enne MM-i. Isegi kui on tahtmist teha suuri raskusi, siis lihtsalt ei tohi praegu," lausus tunamullune Eesti aasta meessportlane

Sel sügisel juba rohkem kui poolteist kuud Ukrainas treeninud Seim on valikuga rahul ning kiidab väga sealseid tingimusi. "See on suur kompleks, kus esimesel korrusel on tõstesaal, söökla, jõusaal. Kolm korrust elamist. Ideaalne. Teed trenni ära, sööd, magad - kõik on ühes kohas. Ei ole liigset ajakulu."

Kevadel Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud ja tõukamise hõbeda võitnud Mart Seim ütles juba tookord, et MM-il on eesmärgid palju kõrgemad ning Eesti rekord ootab sügisel ületamist.

"Ma arvan, et kõik on läinud plaanipäraselt," kommenteeris isast treener Alar Seim. "Põhi on laotud väga tugev. Vormitipu ajastamine tuleb järgmises laagris, aga väga paljud on vaadanud Instagrami videosid, mis näitab, et Mart on tegelikult heas vormis."

Mart Seim: "Ma olen teinud suuremaid raskusi kui enne EM-i. Selle tulemuse alistamine ei tohiks küsimus olla. Numbreid täpselt ei taha välja öelda. Arvan, et olen valmis võitlema koha eest esikuuikus ja proovima isiklikku rekordit."

Rahvusvahelise alaliidu hiljutine otsus, mille tulemusena üheksa riigi koondised ja seega mitmed varasemad medalimehed saavad aastase võistluskeelu, ei tee Seimi hinnangul tänavu medali võitmist kergemaks.

"Nad pidid selle karistuse saama ja lõpuks tehti otsus ära, et saavadki," lausus Mart Seim. "Mulle otseselt see midagi ei muuda. Minu põhikonkurendid on Gruusiast ja Iraanist - need vennad on ikka platsis."