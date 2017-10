Eesti ratastoolicurlingu võistkond tuli rahvusvahelisel võistlusel teiseks

Läti jaoks on tegemist Tallinn Cupi teise võiduga. Eesti ratastoolicurlingu võistkond koosseisus Signe Falkenberg, Mait Mätas, Andrei Koitmäe, Ain Villau ja kapten Viljar Villiste võttis suurvõistlusest osa teist korda ning kui eelmisel aastal saavutati üldarvestuses 18 võistkonna seas 10. koht, siis sel aastal jäädi alla vaid turniiri võitjale.

"Eesti ratastoolicurlingu esindus mängib koos alles kolmandat hooaega, kuid vaatamata sellele on võistkonnal väga tugev tehniline ja ka strateegiline mäng," sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver alaliidu pressiteate vahendusel.

Novembris toimub Tallinnas esmakordselt ka rahvusvaheline ratastoolicurlingu turniir Tallinn Wheelchair International ning Randveri sõnul on Eesti võistkond praegu oma parimas vormis ja Tallinn Cupi kõrge koht annab kindlasti enesekindlust juurde.

Tallinn Cupi kolmandale kohale tuli Eesti naiskond Team Turmann, kapten Marie Turmann.

Tallinn Cup on pikima ajalooga curlinguvõistlus Eestis, mis toimus tänavu 13. korda. Tallinnas võistles 18 curlingu võistkonda ja ligi 80 curlingumängijat.

Aastate jooksul on Tallinn Cupil osalenud kokku 376 võistkonda 23 erinevast riigist. Kõige rohkem võistkondi on aastate jooksul tulnud Soomest ning Soome võistkonnad on ühtlasi saavutanud ka enim võite - kokku viiel korral. Venemaa esindused on Tallinn Cupi võitnud kolm korda, Läti, Šotimaa ja Eesti võistkonnad ühel korral.