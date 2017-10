Malcolm Wilson: raske on kirjeldada, kui olulise saavutuse lävel oleme

M-Spordi võistkond on koduse MM-ralli eel väga heas seisus. Autoralli MM-sarja eelviimase etapiga on võimalik kindlustada tiitel nii sõitjate kui ka võistkondade arvestuses.

Individuaalses arvestuses juhib Sebastien Ogier võistkonnakaaslase Ott Tänaku ees 37 ja belglase Thierry Neuville'i (Hyundai) ees 38 punktiga. Võistkondlikult on M-Spordi edu Hyundai ees 83 silma.

"Raske on leida sõnu kirjeldamaks, kui olulise saavutuse lävel me sel nädalal oleme," lausus M-Spordi pealik Malcolm Wilson pressiteate vahendusel.

"Kui asusime Ford Fiesta WRC-d arendama, siis ma teadsin, et meil on inimesed, kes võivad disainida konkurentsivõimelise, rallisid võitva auto ning me lootsime alati sellisesse olukorda jõuda. Nüüd, kus see on reaalsus, on tõeliselt raske sõnu leida."

"Aga asi pole veel tehtud ja me ei tohi unustada, kui palju väljakutseid nõuab Walesi ralli," jäi Wilson kahe jalaga maa peale. "Muutuv ilm, ettearvamatu haarduvus ja pikad peavad teevad sellest ühe aasta nõudlikuma ralli."

"Kõik kolm meie sõitjat on tõestanud, milleks nad on Walesis suutelised ja mul pole mingit kahtlust, et kõik kolm võimelised saavutama kõige parema võimaliku tulemuse. Aga kõike võib juhtuda ning me peame andma endast parima, et töö saaks tehtud."