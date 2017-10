Tänak: Walesi rallil on päevad pikad ja olud ettearvamatud

"Walesi ralli on igas mõttes klassikaline. Päevad on pikad ja olud ettearvamatud, kuid see on rallisport ja see teeb sellest ühe MM-kalendri nõudlikuma katsumuse," lausus Tänak võistkonna pressiteate vahendusel.

"See on minu seitsmes Walesi ralli ja kuues tippklassi Fiestaga. Mul on siit häid kogemusi ning katsed on kiired ja sujuvad, mida ma väga naudin. Nad võivad muutuda üsna libedaks ja teisel läbimisel poleerituks, kuid see on vaid väljakutse, mis teeb selle ralli eriliseks."

Enne kaht viimast etappi on Tänaku võistkonnakaaslasel MM-sarja liidrina 198 punkti ja eestlasel teisena 161, kuid vaid ühe silma kaugusele jääb belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes kahelt eelmiselt etapilt punkte ei saanud. Võistkondlikus arvestuses on M-Spordi edu Hyundai ees 83 silma.

"Mõistagi on see meeskonna jaoks väga oluline nädalalõpp," kommenteeris Tänak. "Me oleme millegi tõeliselt imelise saavutamise lähedal ja kõik annavad endast parima, et eesmärgini jõuda. Kui suudame võiduga lõpetada, siis oleks isegi parem!"