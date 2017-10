Verstappen: üks idioodist rajakohtunik otsustab alati minu vastu

Pjedestaalikoha eest heidelnud Verstappen võitles viimasel ringil soomlase Kimi Räikköneniga (Ferrari) ja suutiski kogenud konkurendist 17. kurvist mööduda ja tema ees lõpetada.

Paraku leidsid rajakohtunikud, et hollandlane sai sisekurvi lõigates liiga suure eelise ja määrasid talle finiši järel viiesekundilise karistuse. See kukutas Verstappeni uuesti neljandaks.

"Meil oli suurepärane sõit, aga sellised lollid otsused tapavad seda spordiala," sõnas Verstappen Sky Sportsile. "Üks idioodist rajakohtunik otsustab alati minu vastu."

"Ma loodan väga, et fännidele see otsus ei meeldinud ja loodetavasti nad järgmisel aastal enam kohale ei tule," oli Red Bulli piloot oma hinnangus karm.

Vaata möödasõitu:

Verstappenit asus toetama ka ala legend, kolmekordne maailmameister Niki Lauda. "See otsus oli halvim, mida olen kunagi näinud - ta ei teinud midagi valesti," sõnas austerlane. "Me oleme võidusõitjad, me ei ole tavateel, naeruväärne on sporti selliste otsustega tappa."

Teinegi kunagine maailmameister Mario Andretti õigustas Verstappenit. "Pärast kõikide videode vaatamist võib öelda, et Kimi surus ta sinna [rajalt välja]," ütles Andretti Twitteris ja nimetas seda kogu sõidu parimaks möödumiseks.

Hoolealuse kaitsel oli ka Red Bulli pealik Christian Horner. "See on see, mida fännid tahavad näha. Kui ei soovi, et auto sinna satuks, tuleb panna kõrgemad teeäärised, kruusa või midagi muud."