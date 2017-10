U-17 MM-i poolfinaalis kohtuvad heas hoos olevad Brasiilia ja Inglismaa

Selle vanuseklassi (aastatel 1985-1989 U-16 MM) maailmameistriks on enim kordi (5) tulnud Nigeeria. Kolm tiitlit on Brasiilial ja kaks Mehhikol. Kahe aasta eest Tšiilis peetud turniiri finaalis alistas Nigeeria 2:0 Mali. Tänavusele finaalturniirile Nigeeria noored ei pääsenud.

Brasiilia ja Inglismaa on ainsad konkurentsis meeskonnad, kes on võitnud kõik senised matšid. Brasiilia alistas alagrupis Hispaania 2:1, Põhja-Korea 2:0 ja Nigeri 2:0 ning kaheksandikfinaalis Hondurase 3:0 ja veerandfinaalis Saksamaa 2:1.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel