Suvi loodab leida head klappi liidrite ja Eesti liiga pallurite vahel

"Ülevaade on rõõmustav. Nad on terved. Oleme saanud kõik positsioonid hästi täita," kommenteeris Eesti peatreener Rein Suvi kogunenud koondist ERR-ile. Viimati mängiti jaanuaris ja seega on eelmisest kogunemisest päris pikk paus. "Meil eilegi mängisid neli mängijat liigamänge. Tänaseks tulevad kõik kokku ja üritame saada lühikese ajaga hea koosluse toimima."

Suvi sõnul on võtmeküsimuseks leida hea klapp liidrite ja teiste vahel. "Ka koondise Eesti liiga mängijad on väga heal tasemel ja suudavad hästi meie liidreid toetada. Võtmeküsimus olekski hea klapp leida. Meie treeneritena aitame kindlasti kaasa ja mängijad ise omavahel peavad kindlasti suutma seda omavahel teha."

Eesti peab oktoobris ja jaanuaris kokku neli kohtumist. Kui oktoobris mängitakse kaks korda Bosnia ja Hertsegoviinaga, siis jaanuaris peetakse kohtumised Šveitsiga. Suvi on enne lahinguid optimistlik.

"Spordi juures on see ääretult tähtis, et ei lähe enne lahingut kuhugi kaotama. Kindlasti on meil head võimalused olemas, selles ma ei kahtlegi. Meil on mängijate positsioonid hästi täidetud. Ka meil on mängijaid, kel on hea rutiin ja mängivad tugevates liigades."

Peatreeneri sõnul võib vastaste koosseisus olla rohkemgi tugevate sarjade mängijaid, aga see ei ole määrav. "Lõpuks on korraga platsil seitse mängijat ja kui on toetavad vahetusmängijad, siis on võimalik nende vastu palju teha," usub Suvi.