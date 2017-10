Patrail algavast MM-valiksarjast: kindlasti on meie eesmärk edasi pääseda

Viimati sai Eesti koondis kokku jaanuaris, kui läbiti edukalt 2020. aasta EM-valiksarja esimene faas. Siis puudus vigastuse tõttu Dener Jaanimaa ja samal põhjusel jäi lühikeseks meie teise Bundesliga palluri Mait Patraili turniir. Samuti ei teinud kaasa Mikk Pinnonen ja Karl Toom.

"Eks see on jälle uus, eelmine kord ei olnud Denerit [Jaanimaa] ja Mikku [Pinnonen] ka, nüüd oleme tagasi," rääkis Patrail ERR-ile. "Täitsa huvitav, meil on materjali päris palju, mitmed mängivad heas liigas. Eks paistab, kuidas meeskond nüüd tööle saab."

Milline su enda füüsiline vorm on? Saad ju väga kõvas liigas regulaarselt mängida? "Jah, viimased mängud olen saanud nii kaitses kui rünnakul üle 30 minuti mängida. Mänguvorm on päris hea, eks paistab - loodan, et toon koondisesse palju kogemusi ja hea vormi kaasa."

"Ma tean Bosniast sama palju kui teie - paberi peal on nad väga kõvad nimed, aga kahjuks pole videosid näinud," tõdes Patrail. "Ma arvan, et kui kõva eeltöö teeme ja oma võimalused ära kasutame, on kõik võimalik."

Mis eesmärgiga valikturniirile vastu minna? Kvalifitseeruda? "Kindlasti, Šveits on ka hea meeskond, aga eks me peame võõrsil hea mängu tegema ja kodus on kõik võimalik. Kindlasti on meie eesmärk edasi pääseda."