Selgus järgmise aasta Vuelta stardilinn

Kohaliku väljaande Diario Suri andmetel algab temposõit Malaga suurima kunstikeskuse, ranniku ääres asuva Centre Pompidou juurest ja lõppeb kesklinnas, vahendab rattauudised.ee.

Viimased üheksa aastat on Vuelta alanud meeskonnasõiduga. Viimati oli avaetapiks individuaalne temposõit aastal 2009, kui Fabian Cancellara oli kiireim Hollandis toimunud esimesel etapil. See on kolmas kord, kui Vuelta algab Malagas – varem on linn esimest etappi võõrustanud 2000. ja 2006. aastal.

25. augustil algava Vuelta kogu programm avalikustatakse 13. jaanuaril Malaga provintsis asuvas linnas Esteponas.