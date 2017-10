Hokiliidu juhatuse esimees: koondisega asjad liiguvad, nüüd on koduliiga aeg

"[Eesti jäähoki] lipulaev on Eesti koondis, mis peaks tegema oma asju võimalikult hästi, võimalikult professionaalselt," sõnas Parras. "Eesti koondisega asjad liiguvad, plaanid on tehtud, koondis käib regulaarselt koos. Sellel aastal on ka Eesti meistriliiga, mis kannab esimest korda sponsori nime, asi, mida püüame rohkem vaatajateni tuua ja propageerida."

Eesti hoki meistriliigas teeb kaasa neli klubi, tiitlit kaitseb Narva Paemurru Spordikool. "See, mis võimaldab meil liigat rohkem propageerida, on see, et üle pika aja on neli klubi, kellel on olemas noorteorganisatsioonid," jätkas Parras. "Kõigil klubidel on lastekool, kus kasvatatakse omale järelekasvu. See on põhiline areng, mis võimaldab näidata ja uskuda sellesse, et klubid, kes meistriliigas osalevad, võtavad asja tõsiselt ja püüavad jäähokit aina paremini edendada."'

"Kuna 15 aastat on Eesti jäähokis olnud rahulik aeg ja palju järelkasvu pole peale tulnud või ka mitte hoki juurde jäänud, on neli klubi praegu optimaalne," mõtiskles Parras liiga suuruse üle. "Kui räägime mõne aasta perspektiivist, siis oleks Eesti kontekstis õiglane viis klubi, mõne aasta pärast kuus klubi, kasvõi lähtudes sellest, milline on jäähallide kaetus Eestis - Narvas on jäähall, seal on korralikult toimiv süsteem, Kohtla-Järvel on jäähall, seal on kaks lasteklubi, aga puudub meistriliiga klubi. Viljandis on ka jäähall ja seal on lastega hakatud korralikku tööd tegema. Seal läheb mõni aasta aega, enne, kui võiks tekkida meistriliiga klubi."