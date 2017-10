VIDEO | MLS-i maagia: Giovinco ülitäpsele karistuslöögile eelnes lonks õlut

Toronto võõrsilmängus Atlanta vastu viigistas nende ründaja Jozy Altidore 60. minutil seisu ning läks väravat tähistama kodumeeskonna fännide ette, kes viskasid tema poole õlletopsi. Altidore üritas topsi ebaõnnestunult peaga koksata, töö viis aga lõpule Toronto tähtmängija Sebastian Giovinco, kes jõi topsi tühjaks.

