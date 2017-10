Ronaldo jäi kuivale, aga Real võttis koduliigas kindla võidu

Väravalööjate edetabeli tipus on 11 tabamusega Lionel Messi, teisel kohal on kaheksa väravat löönud Cedric Bakambu, kes lisas eilses Villarreali 4:0 võidumängus Las Palmase vastu oma kontole ühe tabamuse. Väravani jõudsid ka Mario Gaspar ja Nicola Sansone, üks tabamus oli Las Palmase omavärav.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel