Meelis Loit: on ebaõiglane, et Irina Embrichil puudub olümpiamedal

Loit jäi Julia Beljajeva kolmanda ning epeenaiskonna viienda kohaga lõppenud MK-etapiga rahule. "Ma annan väga positiivse üldhinnangu, minu arvates oli Eesti naiste vehklemine oodatult väga kõrgel tasemel," kommenteeris Loit. "Oleme sellega juba harjunud, et neljas koht on jama, võib-olla jääb kripeldama viies koht võistkonnavõistlusel, aga kaotati ka väga tugevale Saksamaale."

"Mis puudutab individuaalturniiri, on minu meelest väga positiivne see, et kuus naist jõudis põhiturniirile ja kolm naist 16 hulka, see on väga suur kvaliteedimärk. Loomulikult ka Julia Beljajeva kolmas koht. See on väga suur saavutus."

Eesti epeenaised vehklesid Tallinna Mõõgal ilma koondise raudvara Irina Embrichita, kes ravib vigastust. "See nõrgendas meie naiskonda," arvas Loit. "Ma väga loodan, et Irina teeb kaasa kogu olümpiatsükli ja jõuab Tokyo olümpial medalile, sest minu meelest on üks Eesti spordi suurimaid ebaõiglusi see, et Irina Embrichil puudub olümpiamedal. Nii kõrgeklassiline sportlane on selle igati ära teeninud."

Aasta tagasi avati Haapsalus 15 maailmaklassist rajaga vehklemishall, sellel sügisel avatud Sõle spordikeskuses on üheksa spetsiaalkattega vehklemisrada. "Juurde on tulnud kaks väga vinget vehklemishalli, aga võin kinnitada, et vähemalt Tallinna linnas on endiselt kitsas, sest tahtjaid on rohkem kui ruumi," rääkis Loit. "Igas linnaosas võiks olla üks vehklemishall, meil on selle jaoks piisavalt treenereid ja piisavalt materjali, et treenida."