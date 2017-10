Pärnakas Zelinski saab Vapruse peatreeneriks

"Esmalt soovin tänada naiste koondist ja mängijaid, kellega mul oli aasta jooksul tõesti väga hea koostöö," rääkis Zelinski. "Otsus võtta vastu uus töö oli minu isiklik, see polnud kerge, kuid asun ametisse Vapruse klubis, sest soovin igapäevaselt mängijatega töötada. Klubitreeneri roll annab selleks rohkem võimalusi," selgitas Zelinski oma otsust.

Naiste koondis pidas Zelinski käe all 10 ametlikku ja 1 mitteametliku kohtumise.

"Täname Indrekut koondisega tehtud töö eest. Oleme juba alustanud uue peatreeneri otsinguid, eesmärk on järgmiste kuude jooksul otsuseni jõuda," lausus EJL-i peasekretär Anne Rei.

"Järgmiste aastaste prioriteedid naiste jalgpallis on jätkata tüdrukutele mõeldud jalgpallifestivalidega, et tõsta harrastajate arvu ning arendada edasi tippklubide struktuuri läbi litsentseerimise, aga eelkõige igapäevase töö ja suhtlemise. Uus peatreener on meie nägemuses selle protsessi eestvedaja," lisas Rei.

"Meil on väga hea meel, et Pärnu Vapruse esindusmeeskonna peatreeneriks saab suurte tippjalgpalli kogemustega pärnakas," kommenteeris Zelinski uut ametit Pärnu Vapruse juhatuse esimees Jaak Roosson. "Indrek oli meie esimene valik peatreeneri kohale ning hea meel tõdeda, et kohe esimesest kohtumisest alates oli selge, et ta on väga huvitatud sünnilinna jalgpalli arengusse panustamisest. Soovime tänada Marko Lelovit selle suure töö eest, mis ta kolme hooaja jooksul meeskonnaga tegi. Marko tõi meeskonda juurde professionaalset suhtumist ning viis esindusmeeskonna treeningtöö uuele tasemele."