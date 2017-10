Margus Hunt ja Colts said kuiva kaotuse

Hunt suutis korra vastase läbimurdja peatada, ent suures plaanis polnud sellest vähimatki abi, kirjutab Postimees. Jaguars suutis samas Coltsi mängujuhi maha murda koguni kümme korda, mis märgib klubi rekordi kordamist.

"See oli puhtalt minu süü," tunnistas Coltsi peatreener Chuck Pagano pärast kaotust, kusjuures lühema süütenööriga fännid on juba nõudnud, et mees ametist lahkuks. Colts on saanud seitsmest mängust kaks võitu, oma divisjonis ollakse viimased.