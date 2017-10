TÄNA OTSE | FIFA kuulutab galaõhtul välja maailma parimad

Parima meesmängija auhinna finalistideks on Neymar (Barcelona ja PSG; Brasiilia), Lionel Messi (Barcelona; Argentina) ja Cristiano Ronaldo (Madridi Real; Portugal), naismängijate finalistid on Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat; Venezuela), Carli Lloyd (Houston Dash ja Manchester City; USA) ja Lieke Martens (Rosengard ja Barcelona; Holland).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel