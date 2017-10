Neymar sai PSG vihatud rivaalide vastu punase, Cavani viigistas karistuslöögist

PSG (26 punkti) edu kahanes eile võitnud Monaco ees neljale silmale, kolmandana jätkab 20 punkti peal olev Claudio Ranieri juhendatav Nantes, kes on kümne mänguga suutnud lüüa üheksa ning endale lubanud seitse väravat. Lyonil on neljandana 19 ja Marseille'il viiendana 18 punkti.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel