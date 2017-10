Golfar Mark Suursalu: hooaeg oli positiivne, kuid oli ka ärakukkumisi

Möödunud nädalavahetusel Taanis Nordic League'i Final Stage kvalifikatsioonivõistlustel finaalpäevale jõudnud ja kokkuvõttes 12. kohaga lõpetanud Mark Suursalu on tänavuse hooajaga igati rahul.

"Tänavune hooaeg oli positiivne. Oli palju häid ringe ja suutsin oma keskmist tulemust parandada võrreldes eelmise hooajaga. Natuke jääb kripeldama, et ei suutnud kolme päeva kokku panna. Oli üksikuid häid ringe, aga oli ka ärakukkumisi," selgitas Suursalu intervjuus ETV-le.

Edukas esinemine Taanis kindlustas Suursalule ka järgmisel hooajal koha Nordic League'i sarjas.

Esimese hooaja profina mänginud Sander Aadusaar, kes Taanis lõpetas 44. kohaga, sai järgmiseks hooajaks vajaliku Nordic League'i kategooria ning saab ka järgmine aasta sarjas kaasa lüüa. Esimene profiaasta õpetas talle nii mõndagi.

"Kindlasti oli see natuke teistmoodi. Nii tihedat hooaega ei ole mul profivõistlustel olnud. Oli hea võrdlus teiste professionaalsete mängijatega ja nägin, et ei jää tasemelt neile alla. Oma heal päeval suudan nendega täiesti vabalt võistelda," kinnitas Aadusaar.

Aadusaar ihkaks pääseda kas Challenge või Euroopa tuurile ning soovib järgmise hooaja lõpus mängida Euroopa tuuri kvalifikatsioonivõistlusel.

Just sel eesmärgil sõitis ta sel nädalal New Yorki, et seal koos treeneritega tehnikat lihvida ja talveks treeningplaan paika panna: "Läheme USA-sse ühe Ameerika top100 hulgas oleva treeneri juurde, kes vaatab meie tehnika üle ja annab tagasisidet, kuidas edasi minna ja milliseid muudatusi on vaja teha."