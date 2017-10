Saaremaa Kolme päeva jooksu võitis Kaur Kivistik

"Ma teadsin, et Andi teeb vaid ühe päeva. Mul ei olnud mõtet esimesel päeval ennast nii tühjaks joosta - kaks päeva ju veel. Tahtsin rahulikumalt võtta, et teised kaks päeva jõuaks ilusti joosta," lisas Kivistik.

"Praegu olid need kolm päeva siin kindlasti üks kõige tähtsamaid rahvajookse, mis ma sügisel olen teinud. Eks see on veidi teistmoodi katsumus kolm päeva järjest joosta. Viis aastat tagasi võitsin ja nüüd oli hea tagasi tulla," lausus võidumees intervjuus ETV-le.

