Kristjan Ilves ootab olümpiahooaega: enesekindlus on meeletult kasvanud

Kahevõistlejate olümpiahooaeg algab ligemale kuu aja pärast MK-etapiga Soomes. Kristjan Ilves on seadnud eesmärgi sekkuda kõrgesse mängu ja temast on saanud ootamatult Eesti suurimaid olümpialootusi nelja kuu pärast toimuvatel talimängudel.

"Mul ennast olümpialootuseks on raske pidada, sest ma reaalselt ei usu, et ma võitlen medalite eest. Mul on pingeid rohkem iseenda ees ja saavutusvajadus on suur. Eelnev hooaeg ja suvine hooaeg on näidanud, et ma olen võimeline ees olema. See paneb rohkem endale pingeid peale," sõnas Ilves intervjuus ETV-le.

Ilves tunnistab, et vaja on ennast rahulikuna hoida, tunda rõõmu treeningprotsessist ja mitte liiga kaugele ette mõelda. Läbipõlemisoht kasvab kordades, kui praegu iga päev nelja kuu pärast toimuvale taliolümpiale mõelda. Tulu on tõusnud koostööst psühholoogiga.

"Mul on probleeme olnud sellega, et ärevus püüab võitu saada enne starti. Hüppemäel see ei väljendu, aga minu puhul enne murdmaastarti lööb pulsi üles ja see segab võistlemist," oli Ilves avameelne.

Mõtlemises on toimunud muutus ja Ilves ei ole näiteks enda tegemist suhtes enam nii enesekriitiline. Tööd on suvel tehtud palju ja pühendunult, mille tunnistuseks on ka head kohad suvel Grand Prix sarjas. Ilves jõudis kuuest etapist neljal esikümnesse ja oli kokkuvõttes viies.

"Suvi on suvi, aga kogu treeningprotsess on läinud õigesti. Enesekindlus on meeletult kasvanud ja see on minu jaoks põhiline. See töö, mis sai kevadel tehtud - peaaegu 1000 km suusatatud - see on olnud ülioluline. Põhi on all kõva. Hüppemäel oleme rõhunud vaid kvaliteedile ja heade hüpete arv on palju kasvanud," selgitas noor kahevõistleja.

Ilves ootab juba talve, et asuda tehtud tööd realiseerima. Oktoobri lõpus alustatakse Soomes viimast kuu aega kestvat treeningtsüklit enne uut hooaega, mis algab novembri lõpus MK-etapiga Rukal. Edasi tuleb võistlus võistluse otsa kuni veebruaris toimuva taliolümpiani.

"Minu jaoks on põhiline enesetunnet jälgida, et kusagil enne olümpiat valesid asju ei teeks," pani Ilves endale südamele.